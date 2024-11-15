Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:51

Шайба Мичкова принесла «Филадельфии» победу над «Оттавой» в овертайме

Telegram Дзен

«Филадельфия» одержала победу над «Оттавой» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Авторами голов «Флайерз» стали Трэвис Санхайм, Трэвис Конечны, Антони Ришар, Бобби Бринк и решивший исход матча в овертайме российский нападающий Матвей Мичков.
В нынешнем сезоне на счету 19-летнего россиянина 13 (6+7) очков в 15 встречах.

Еще один россиянин, голкипер «Филадельфии» Иван Федотов, отразил 33 из 37 бросков соперников по своим воротам.

За «Сенаторз» отличились Брэди Ткачук, Дрейк Батерсон, Джош Норрис и Адам Годетт.

«Филадельфия» с 16 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Восочной конференции, а «Оттава» с 17 очками расположилась на 9-й строчке.

Иван Федотов
Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Филадельфия Флайерз

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Дзюба заявил, что попросил бы Президента РФ Владимира Путина отменить Fan ID
У Черчесова четвертое поражение подряд, его покровитель уже уволен, в прессу слит размер неустойки. Герой ЧМ-2018 терпит крах в Казахстане
Саперы приступили к обезвреживанию обнаруженной мины в квартире в Лобне
Саперы приступили к обезвреживанию обнаруженной мины в квартире в Лобне
Треть выехавших из Мариуполя на Украину беженцев вернулась в город
«Кержаков и Дзюба пусть свой спор один на один решат». Карпин — перед матчем с Брунеем
Сегодня
Вчера
Неделя