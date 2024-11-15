Шайба Мичкова принесла «Филадельфии» победу над «Оттавой» в овертайме

«Филадельфия» одержала победу над «Оттавой» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Авторами голов «Флайерз» стали Трэвис Санхайм, Трэвис Конечны, Антони Ришар, Бобби Бринк и решивший исход матча в овертайме российский нападающий Матвей Мичков.

В нынешнем сезоне на счету 19-летнего россиянина 13 (6+7) очков в 15 встречах.

Еще один россиянин, голкипер «Филадельфии» Иван Федотов, отразил 33 из 37 бросков соперников по своим воротам.

За «Сенаторз» отличились Брэди Ткачук, Дрейк Батерсон, Джош Норрис и Адам Годетт.

«Филадельфия» с 16 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Восочной конференции, а «Оттава» с 17 очками расположилась на 9-й строчке.