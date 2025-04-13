«Оттава» обыграла «Филадельфию» в овертайме, Федотов пропустил 4 шайбы

«Оттава» дома выиграла у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

У «Сенаторз» шайбы забросили Тим Штюцле (дубль), Фабиан Зеттерлунд и Тома Шабо. У «Флайерз» голы на счету Николя Делорье. Ноа Кейтса и Гарнета Хэтэуэя.

Российский голкипер «Филадельфии» Иван Федотов отразил 22 броска.

«Оттава» с 94 очками в 80 матчах занимает 6-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 15-й строчке «Востока» — 76 очков в 80 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Филадельфия» — 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)

Голы: Делорье — 2 (Йорк, Хэтэуэй), 31:43 — 0:1. Штюцле — 22 (Шабо, Хэмоник), 32:36 — 1:1. Кэйтс — 16 (Андре, Бринк), 37:17 — 1:2. Зеттерлунд — 19 (Пинто, Шабо), 44:41 — 2:2. Хэтэуэй — 10 (Силер), 47:33 — 2:3. Шабо — 8 (Крокшенк, Штюцле), 52:54 — 3:3. Штюцле — 23 (бол., Батерсон, Жиру), 61:40 — 4:3.

Вратари: Форсберг — Федотов.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 25 (6+9+9+1) — 32 (8+14+10+0).

Наши: Зуб (19.34/0/0) — Замула (13.32/0/0), Мичков (15.50/4/-1).

13 апреля. Оттава. Canadian Tire Centre. 16059 зрителей.