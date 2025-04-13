Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

13 апреля, 22:42

«Оттава» обыграла «Филадельфию» в овертайме, Федотов пропустил 4 шайбы

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

«Оттава» дома выиграла у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

У «Сенаторз» шайбы забросили Тим Штюцле (дубль), Фабиан Зеттерлунд и Тома Шабо. У «Флайерз» голы на счету Николя Делорье. Ноа Кейтса и Гарнета Хэтэуэя.

Российский голкипер «Филадельфии» Иван Федотов отразил 22 броска.

«Оттава» с 94 очками в 80 матчах занимает 6-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 15-й строчке «Востока» — 76 очков в 80 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Филадельфия» — 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)

Голы: Делорье — 2 (Йорк, Хэтэуэй), 31:43 — 0:1. Штюцле — 22 (Шабо, Хэмоник), 32:36 — 1:1. Кэйтс — 16 (Андре, Бринк), 37:17 — 1:2. Зеттерлунд — 19 (Пинто, Шабо), 44:41 — 2:2. Хэтэуэй — 10 (Силер), 47:33 — 2:3. Шабо — 8 (Крокшенк, Штюцле), 52:54 — 3:3. Штюцле — 23 (бол., Батерсон, Жиру), 61:40 — 4:3.

Вратари: Форсберг — Федотов.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 25 (6+9+9+1) — 32 (8+14+10+0).

Наши: Зуб (19.34/0/0) — Замула (13.32/0/0), Мичков (15.50/4/-1).

13 апреля. Оттава. Canadian Tire Centre. 16059 зрителей.

1
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Филадельфия Флайерз
Читайте также
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
12-летняя фигуристка обвинила тренера Медовикова в домогательствах
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя