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Сегодня, 08:10

«Оттава» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

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«Филадельфия» в овертайме переиграла «Оттаву» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

За «Флайерз» шайбы забросили Трэвис Санхейм, Трэвис Конечны, Антони Ришар, Бобби Бринк и российский нападающий Матвей Мичков, решивший исход встречи в овертайме.

Авторами голов «Сенаторз» стали Брэди Ткачук, Дрейк Батерсон, Джош Норрис и Адам Годетт.

«Филадельфия» набрала 16 очков и расположилась на 11-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, «Оттава» с 17 очками занимает 9-е место.

Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Филадельфия Флайерз

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