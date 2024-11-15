«Оттава» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» в овертайме переиграла «Оттаву» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

За «Флайерз» шайбы забросили Трэвис Санхейм, Трэвис Конечны, Антони Ришар, Бобби Бринк и российский нападающий Матвей Мичков, решивший исход встречи в овертайме.

Авторами голов «Сенаторз» стали Брэди Ткачук, Дрейк Батерсон, Джош Норрис и Адам Годетт.

«Филадельфия» набрала 16 очков и расположилась на 11-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, «Оттава» с 17 очками занимает 9-е место.