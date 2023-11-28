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НХЛ

Сегодня, 05:59

«Флорида» разгромила «Оттаву», команды набрали 167 минут штрафа

Сергей Разин
корреспондент
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«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла на выезде «Оттаву» со счетом 5:0.

Дубль оформил Сэм Райнхарт, еще по голу забили Сэм Беннетт, Картер Верхэге и Ээту Луостаринен, у Александра Баркова ассистентский хет-трик, Дмитрий Куликов отметился результативной передачей, вратарь Сергей Бобровский отразил 20 бросков из 20.

Команды на двоих набрали 167 минут штрафного времени — 84 у «Оттавы» и 83 у «Флориды».

После этого матча «Флорида» с 27 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Оттава» с 16 очками — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Флорида» — 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Голы: Райнхарт — 14 (бол., Ткачак, Барков), 1:28 — 0:1. Райнхарт — 15 (бол., Беннетт, Барков), 25:59 — 0:2. Беннетт — 2 (бол., Барков, Монтур), 27:09 — 0:3. Верхэге — 9 (Куликов), 51:59 — 0:4. Луостаринен — 2, 56:32 — 0:5.

Вратари: Корписало — Бобровский.

Штраф: 84 — 83.

Броски: 20 (6+7+7) — 38 (11+11+16).

Наши: Зуб (19.51/0/-2), Тарасенко (15.27/0/-1) — Куликов (10.28/0/+1).

28 ноября. Оттава. Canadian Tire Centre.

НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Флорида Пантерз
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