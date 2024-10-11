«Флорида» проиграла «Оттаве», Бобровский сделал 28 сейвов

«Оттава» обыграла «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Для «Сенаторз» это была первая игра в сезоне.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 28 из 30 бросков по воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Флорида» — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Штюцле — 1 (бол., Норрис, Сандерсон), 5:52 — 1:0. Пинто — 1, 10:42 — 2:0. Форслинг — 1 (Беннетт, Ткачак), 35:48 — 2:1. Штюцле — 2 (п.в., Ткачак), 58:50 — 3:1.

Вратари: Ульмарк — Бобровский (58:07 — 58:50, 59:14 — 59:57).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (17+5+9) — 31 (8+7+16).

Наши: Зуб (21.14/3/+1) — Куликов (18.47/2/-1).

11 октября. Оттава. Canadian Tire Centre. 19346 зрителей.