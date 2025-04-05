Гол и передача Сандерсона принесли «Оттаве» победу над «Флоридой», Бобровский сделал 18 сейвов

5 апреля, 23:35
«Оттава» дома победила «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.
Голом и результативной передачей отметился защитник хозяев Джейк Сандерсон. Еще по одной шайбе на счету Дрейка Батерсона и Мэттью Хаймора.
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 18 бросков по своим воротам.
«Оттава» (88 очков) занимает седьмое место в Восточной конференции НХЛ. «Флорида» (92) потерпела четвертое поражение подряд и идет пятой.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Флорида» — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Сандерсон — 11 (Пинто), 11:21 — 1:0. Батерсон — 22 (бол., Козенс, Сандерсон), 14:17 — 2:0. Хаймор — 2 (п.в., Шабо), 57:40 — 3:0.
Вратари: Форсберг — Бобровский (56:35 — 57:40).
Штраф: 18 — 22.
Броски: 22 (7+5+10) — 40 (13+12+15).
Наши: Зуб (20.15/1/+1) — -.
5 апреля. Оттава. Canadian Tire Centre.