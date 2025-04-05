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5 апреля, 23:35

Гол и передача Сандерсона принесли «Оттаве» победу над «Флоридой», Бобровский сделал 18 сейвов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Оттава» дома победила «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Голом и результативной передачей отметился защитник хозяев Джейк Сандерсон. Еще по одной шайбе на счету Дрейка Батерсона и Мэттью Хаймора.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 18 бросков по своим воротам.

«Оттава» (88 очков) занимает седьмое место в Восточной конференции НХЛ. «Флорида» (92) потерпела четвертое поражение подряд и идет пятой.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Флорида» — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Сандерсон — 11 (Пинто), 11:21 — 1:0. Батерсон — 22 (бол., Козенс, Сандерсон), 14:17 — 2:0. Хаймор — 2 (п.в., Шабо), 57:40 — 3:0.

Вратари: Форсберг — Бобровский (56:35 — 57:40).

Штраф: 18 — 22.

Броски: 22 (7+5+10) — 40 (13+12+15).

Наши: Зуб (20.15/1/+1) — -.

5 апреля. Оттава. Canadian Tire Centre.

Источник: Таблица НХЛ
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Сергей Бобровский
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ХК Оттава Сенаторз
ХК Флорида Пантерз
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