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НХЛ

Сегодня, 07:25

«Оттава» — «Флорида»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла на выезде «Оттаву» — 5:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Дубль оформил Сэм Райнхарт, еще по голу забили Сэм Беннетт, Картер Верхэге и Ээту Луостаринен, у Александра Баркова ассистентский хет-трик, Дмитрий Куликов отметился результативной передачей, вратарь Сергей Бобровский отразил 20 бросков из 20.

Команды на двоих набрали 167 минут штрафного времени — 84 у «Оттавы» и 83 у «Флориды».

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