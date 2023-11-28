«Оттава» — «Флорида»: видеообзор матча

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла на выезде «Оттаву» — 5:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Дубль оформил Сэм Райнхарт, еще по голу забили Сэм Беннетт, Картер Верхэге и Ээту Луостаринен, у Александра Баркова ассистентский хет-трик, Дмитрий Куликов отметился результативной передачей, вратарь Сергей Бобровский отразил 20 бросков из 20.

Команды на двоих набрали 167 минут штрафного времени — 84 у «Оттавы» и 83 у «Флориды».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте