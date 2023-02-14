«Оттава» в овертайме обыграла «Калгари»

«Оттава» дома обыграла «Калгари» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У хозяев забивали Брэйди Ткачак, Дрейк Батерсон, Алекс Дебринкэт и Тим Штюцле, который отметился победным голом в овертайме.

У гостей отличились Диллон Дюбе (дубль) и Тайлер Тоффоли.

«Сенаторз» набрали 53 очка и занимают 14-е место в Восточной конференции. «Флэймз» с 61 очком — на 8-й строчке «Запада».

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«Оттава» — «Калгари» — 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Ткачак — 21 (Штюцле, Хэмоник), 6:10 — 1:0. Дюбе — 14 (бол., Хэнифин, Юбердо), 14:47 — 1:1. Тоффоли — 22 (Уигар), 25:55 — 1:2. Дюбе — 15 (Тоффоли, Танев), 46:40 — 1:3. Батерсон — 16 (Штюцле), 57:46 — 2:3. Дебринкэт — 18 (Штюцле, Браннстрем), 58:32 — 3:3. Штюцле — 23 (Дебринкэт, Ткачак), 61:55 — 4:3.

Вратари: Сегорд — Маркстрем.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 25 (5+6+12+2) — 37 (11+16+9+1).

Наши: Зайцев (19.15/0/0), Зуб (18.16/1/0) — Задоров (21.29/3/-1).

14 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.