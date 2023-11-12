«Оттава» дома обыграла «Калгари»

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла на своем льду «Калгари» со счетом 4:1.

В составе «Сенаторз» 2 (1+1) очка набрал Дрейк Батерсон, еще по голу забили Мэттью Джозеф, Рорк Шартье и Трэвис Хамоник. У «Флэймз» шайба на счету Блэйка Коулмана.

После этого матча «Оттава» с 12 очками занимает 15-е место в Восточной конференции, «Калгари» с 10 очками — на 14-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Калгари» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Джозеф — 4 (Сандерсон, Штюцле), 11:21 — 1:0. Батерсон — 4 (бол., Ткачак, Чикран), 23:07 — 2:0. Коулмэн — 4 (Поспишил), 35:52 — 2:1. Шартье — 1 (Кубалик, Батерсон), 43:50 — 3:1. Хэмоник — 1 (Штюцле, Жиру), 45:12 — 4:1.

Вратари: Корписало — Вольф.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 38 (12+14+12) — 25 (12+11+2).

Наши: Зуб (20.13/4/+2), Тарасенко (17.25/3/0) — Задоров (17.39/1/0).

12 ноября. Оттава. Canadian Tire Centre. 18874 зрителя.