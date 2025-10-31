«Оттава» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» победила «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

В основное время за «Сенаторз» забили Ларс Эллер, Джейк Сандерсон и российский защитник Артем Зуб, за «Флэймз» — Егор Шарангович, Мэтт Коронато и Назем Кадри. Победный буллит реализовал Дрейк Батерсон.

«Оттава» идет на седьмом месте в таблице Восточной конференции (13 очков после 12 матчей), «Калгари» замыкает таблицу Западной конференции (шесть очков после 12 игр).

