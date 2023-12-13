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НХЛ

Сегодня, 05:51

«Каролина» на выезде обыграла «Оттаву», Кочетков отразил 30 бросков

Сергей Разин
корреспондент
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«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Оттаву» со счетом 4:1.

В составе «Харрикейнз» 3 (2+1) очка набрал Себастьян Ахо, еще один гол забил Сет Джарвис, вратарь Петр Кочетков отразил 30 бросков из 31. У «Сенаторз» шайбу забросил Джош Норрис, Брэди Ткачак не реализовал буллит.

Ткачак после нереализованного буллита хотел подраться с Кочетковым.

После этого матча «Каролина» с 31 очком занимает девятое место в Восточной конференции, «Оттава» с 22 очками — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Каролина» — 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)

Голы: Норрис — 7 (Браннстрем, Жиру), 7:27 — 1:0. Нечас — 8 (бол., Шей, Друри), 18:49 — 1:1. Ахо — 9 (бол., Деанджело, Терявяйнен), 32:18 — 1:2. Джарвис — 10 (Ахо, Орлов), 33:39 — 1:3. Ахо — 10 (Пеши, Шей), 37:19 — 1:4.

Нереализованный буллит: Ткачак (Оттава), 55:39.

Вратари: Корписало — Кочетков.

Штраф: 20 — 12.

Броски: 32 (11+8+13) — 28 (14+10+4).

Наши: Зуб (19.50/0/-1), Тарасенко (17.58/4/-1) — Орлов (13.40/0/0).

13 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre. 16877 зрителей.

НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Оттава Сенаторз
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