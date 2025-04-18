«Каролина» потерпела поражение от «Оттавы», Свечников набрал 2 очка

«Оттава» на своем льду переиграла «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:5. «Харрикейнз» потерпели третье поражение подряд.

Российский нападающий гостей Андрей Свечников забил гол и сделал голевую передачу. Он завершил регулярку с 48 (20+28) очками в 72 матчах.

«Оттава» набрала 97 очков и с 6-го места в Восточной конференции вышла в плей-офф. «Каролина» стала четвертой — 99 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Каролина» — 7:5 (3:2, 0:3, 4:0)

Голы: Годетт — 18 (Казинс), 11:55 — 1:0. Козенс — 16 (бол., Батерсон, Сандерсон), 16:35 — 2:0. Пинто — 21 (Амадио, Грейг), 17:22 — 3:0. Котканиеми — 12 (Свечников, Холл), 17:33 — 3:1. Бриндамор — 1 (Каррье, Морроу), 19:18 — 3:2. Свечников — 20 (бол., Стэнковен, Гостисбеер), 20:50 — 3:3. Рословик — 22, 24:05 — 3:4. Джост — 4 (Холл), 26:32 — 3:5. Годетт — 19 (Штюцле), 44:17 — 4:5. Батерсон — 25 (Зеттерлунд, Козенс), 50:01 — 5:5. Батерсон — 26 (бол., Штюцле, Козенс), 53:38 — 6:5. Штюцле — 24 (бол., Сандерсон, Клевен), 58:48 — 7:5.

Вратари: Улльмарк — Андерсен.

Штраф: 6 — 28.

Броски: 32 (12+8+12) — 33 (14+12+7).

Наши: — - Орлов (23.14/2/0), Свечников (16.44/3/0).

18 апреля. Оттава. Canadian Tire Centre. 16193 зрителя.