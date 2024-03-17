«Оттава» на своем льду сыграет против «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с воскресенья на понедельник, 18 марта. Встреча пройдет на «Канейдиан Тайр-центре» в Оттаве, Онтарио, Канада. Начало — в 01.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Оттава» — «Каролина» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».