«Оттава» переиграла «Коламбус»

Сегодня, 05:45
«Оттава» на своем льду переиграла «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Коламбус» — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
Голы: Брассар — 5 (бол., Сандерсон, Жиру), 22:59 — 1:0. Штюцле — 15 (Жиру), 27:00 — 2:0. Батерсон — 13 (бол., Штюцле, Ткачак), 31:31 — 3:0. Уотсон — 4 (мен., п.в., Хэмоник), 56:41 — 4:0.
Вратари: Форсберг — Корписало.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 34 (10+15+9) — 22 (9+4+9).
Наши: Зуб (18.42/1/+1) — Гавриков (22.13/0/0), Марченко (11.55/1/0).
4 января. Оттава. Canadian Tire Centre. 14457 зрителей.