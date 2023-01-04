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НХЛ

Сегодня, 05:45

«Оттава» переиграла «Коламбус»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Оттава» на своем льду переиграла «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Коламбус» — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Голы: Брассар — 5 (бол., Сандерсон, Жиру), 22:59 — 1:0. Штюцле — 15 (Жиру), 27:00 — 2:0. Батерсон — 13 (бол., Штюцле, Ткачак), 31:31 — 3:0. Уотсон — 4 (мен., п.в., Хэмоник), 56:41 — 4:0.

Вратари: Форсберг — Корписало.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 34 (10+15+9) — 22 (9+4+9).

Наши: Зуб (18.42/1/+1) — Гавриков (22.13/0/0), Марченко (11.55/1/0).

4 января. Оттава. Canadian Tire Centre. 14457 зрителей.

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