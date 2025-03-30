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30 марта, 04:46

Гол Марченко не спас «Коламбус» от поражения в матче с «Оттавой», Тарасов сделал 24 сейва

Сергей Разин
корреспондент
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«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Оттаве» со счетом 2:3.

В составе «Блю Джэкетс» отличились Бун Дженнер и Кирилл Марченко, вратарь Даниил Тарасов отразил 24 броска из 27. У «Сенаторз» шайбы забросили Ридли Грейг, Дрейк Батерсон и Джейк Сандерсон.

После этого матча «Коламбус» с 75 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Оттава» с 83 очками — на седьмой строчке.

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«Оттава» — «Коламбус» — 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Голы: Грейг — 12 (Шабо, Пинто), 7:24 — 1:0. Дженнер — 5 (Веренски, Матейчук), 7:55 — 1:1. Батерсон — 21 (Козенс, Зуб), 14:08 — 2:1. Сандерсон — 8 (Пинто, Грейг), 29:17 — 3:1. Марченко — 28 (Веренски), 51:02 — 3:2.

Вратари: Улльмарк — Тарасов (57:30).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 27 (8+12+7) — 31 (12+4+15).

Наши: Зуб (21.06/2/0) — Воронков (15.39/3/0), Марченко (18.17/2/-1), Проворов (22.05/3/-1).

30 марта. Оттава. Canadian Tire Centre. 17758 зрителей.

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НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Оттава Сенаторз
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