«Оттава» в овертайме обыграла «Лос-Анджелес», команды забросили 15 шайб

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Лос-Анджелес» со счетом 8:7.

В составе «Сенаторз» 3 (2+1) очка набрал Джош Норрис, забивший победный гол, дубль у Зака Макивена, еще по шайбе забросили Джейк Сандерсон, Дрейк Батерсон, Тома Шабо и Клод Жиру. У «Кингз» по дублю забросили Кевин Фиала и Алекс Лаферье, по шайбе у Тревора Льюиса, Адриана Кемпе и Таннера Жанно. Во втором периоде команды забросили семь шайб.

На 27-й минуте при счете 1:3 Мадс Сегорд сменил в воротах «Оттавы» Антона Форсберга.

«Оттава» с 4 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 4 очками — на седьмой строчке «Запада».

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«Оттава» — «Лос-Анджелес» — 8:7 ОТ (1:2, 4:3, 2:2, 1:0)

Голы: Фиала — 1 (бол., Копитар, Кларк), 8:12 — 0:1. Льюис — 1 (Тюркотт, Андерсон), 9:07 — 0:2. Сандерсон — 1 (бол., Ткачак, Штюцле), 10:25 — 1:2. Кемпе — 1 (бол., Кларк, Копитар), 25:31 — 1:3. Макьюэн — 1 (Дженсен), 30:26 — 2:3. Лафферье — 1 (Берроуз, Кемпе), 31:16 — 2:4. Батерсон — 1 (бол., Сандерсон, Норрис), 35:13 — 3:4. Шабо — 1 (Штюцле), 35:32 — 4:4. Фиала — 2 (бол., Кларк, Копитар), 36:25 — 4:5. Макьюэн — 2 (Годетт), 37:52 — 5:5. Лафферье — 2, 43:38 — 5:6. Жиру — 1 (бол., Пинто, Шабо), 45:25 — 6:6. Норрис — 1 (бол., Батерсон, Ткачак), 49:18 — 7:6. Жанно — 1, 54:26 — 7:7. Норрис — 2 (Батерсон, Штюцле), 60:56 — 8:7.

Вратари: Форсберг (Сегорд, 26:27) — Кемпер.

Штраф: 17 — 19.

Броски: 41 (11+16+12+2) — 25 (7+11+6+1).

Наши: Зуб (2.38/0/0) — Гавриков (25.48/1/0).

14 октября. Оттава. Canadian Tire Centre.