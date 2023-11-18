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Сегодня, 22:07

«Оттава» по буллитам обыграла «Миннесоту» в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Оттава» одержала победу над «Миннесотой» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б.

Победный буллит реализовал Джош Норрис.

В основное время за «Оттаву» отличился Эрик Браннстрем. Единственную шайбу «Миннесоты» забросил Марко Росси.

«Оттава» (16 очков) после 15 матчей занимает 12-е место в Восточной конференции НХЛ. «Миннесота» (13) идет 12-й на «Западе» после 16 игр.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Миннесота» — 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Росси — 6 (Фэйбер, Зуккарелло), 26:22 — 0:1. Браннстрем — 1 (Форсберг, Хэмоник), 43:22 — 1:1.

Нереализованный буллит: Юханссон (Миннесота), 23:38 (Вратарь).

Победный буллит: Норрис.

Вратари: Форсберг — Густавссон.

Штраф: 13 — 13.

Броски: 31 (10+9+11+1) — 25 (10+7+7+1).

Наши: Зуб (20.39/1/0), Тарасенко (18.55/1/0) — Капризов (21.31/1/+1).

18 ноября. Стокгольм. Avicii Arena. 13213 зрителей.

Источник: Таблица НХЛ
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