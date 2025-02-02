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Сегодня, 06:03

«Оттава» дома разгромила «Миннесоту»

Даниил Аршавский
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«Оттава» на своем льду выиграла у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0.

Авторами голов хозяев стали Джош Норрис, Тим Штюцле, Майкл Амадио, Джейк Садерсон, Брэди Ткачук и Дрейк Батерсон.

«Сенаторз» набрали 60 очков в 52 играх и занимают 6-е место в Восточной конференции, «Миннесота» идет 5-й на «Западе» с 66 баллами в 53 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Миннесота» — 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Голы: Норрис — 19 (мен., Сандерсон, Зуб), 18:01 — 1:0. Штюцле — 17 (Ткачак, Сандерсон), 27:38 — 2:0. Амадио — 3 (Грейг, Пинто), 28:45 — 3:0. Сандерсон — 4 (бол., Батерсон, Штюцле), 40:38 — 4:0. Ткачак — 20 (бол., Жиру, Батерсон), 41:37 — 5:0. Батерсон — 15 (бол., Штюцле, Сандерсон), 42:52 — 6:0.

Вратари: Мериляйнен — Густавссон.

Штраф: 12 — 21.

Броски: 52 (14+21+17) — 16 (8+4+4).

Наши: Зуб (16.45/3/+1) — Тренин (13.18/1/0), Хуснутдинов (12.27/0/0).

2 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.

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ХК Оттава Сенаторз
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