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Сегодня, 05:56

«Оттава» переиграла «Монреаль». Дадонов и Зайцев сделали по голевой передаче

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Оттава» обыграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Сенаторз» одержали третью победу подряд.

В составе проигравшей команды голевой передачей отметился российский нападающий Евгений Дадонов. У победителей ассистом отметился российский защитник Никита Зайцев.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Монреаль» — 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)

Голы: Пинто — 10 (Дебринкэт, Зайцев), 21:28 — 1:0. Батерсон — 8 (бол., Дебринкэт, Ткачак), 25:41 — 2:0. Ткачак — 13 (бол., Дебринкэт, Батерсон), 28:02 — 3:0. Дак — 5 (Эванс, Слафковски), 48:05 — 3:1. Дворак — 6 (Сузуки, Дадонов), 53:12 — 3:2.

Вратари: Тэлбот — Монтембо (52:51 — 53:12, 59:08).

Штраф: 6 — 14.

Броски: 31 (6+16+9) — 25 (10+3+12).

Наши: Зайцев (15.51/0/+1) — Дадонов (13.05/1/+1).

15 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre.

Евгений Дадонов
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Оттава Сенаторз
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