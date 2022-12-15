«Оттава» переиграла «Монреаль». Дадонов и Зайцев сделали по голевой передаче

Сегодня, 05:56
«Оттава» обыграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Сенаторз» одержали третью победу подряд.
В составе проигравшей команды голевой передачей отметился российский нападающий Евгений Дадонов. У победителей ассистом отметился российский защитник Никита Зайцев.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Монреаль» — 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)
Голы: Пинто — 10 (Дебринкэт, Зайцев), 21:28 — 1:0. Батерсон — 8 (бол., Дебринкэт, Ткачак), 25:41 — 2:0. Ткачак — 13 (бол., Дебринкэт, Батерсон), 28:02 — 3:0. Дак — 5 (Эванс, Слафковски), 48:05 — 3:1. Дворак — 6 (Сузуки, Дадонов), 53:12 — 3:2.
Вратари: Тэлбот — Монтембо (52:51 — 53:12, 59:08).
Штраф: 6 — 14.
Броски: 31 (6+16+9) — 25 (10+3+12).
Наши: Зайцев (15.51/0/+1) — Дадонов (13.05/1/+1).
15 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre.