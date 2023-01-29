«Оттава» всухую разгромила «Монреаль»

Сегодня, 05:39
«Оттава» разгромила «Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0.
У хозяев сделал дубль Клод Жиру, по одной шайбе у Дерика Брассара, Алекса Дебринкэта и Матье Джозефа.
«Оттава» занимает 14-е место в таблице Западной конференции с 49 очками в 49 матчах. «Монреаль» идет на 15-й строчке с 44 очками в 50 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Монреаль» — 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)
Голы: Дебринкэт — 16 (Жиру), 20:22 — 1:0. Жиру — 18 (бол., Грейг, Сандерсон), 27:59 — 2:0. Жиру — 19, 29:32 — 3:0. Джозеф — 3 (мен., п.в., Холден), 58:34 — 4:0. Брассар — 8 (Батерсон, Холден), 59:12 — 5:0.
Вратари: Форсберг — Монтембо (54:50 — 58:34).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 36 (10+15+11) — 28 (8+16+4).
Наши: Зайцев (21.24/1/+1) — Дадонов (15.25/1/0).
29 января. Оттава. Canadian Tire Centre. 20034 зрителя.