«Оттава» уступила «Нэшвиллу» дома, у Зуба «-2»

«Оттава» проиграла «Нэшвиллу» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

У «Предаторз» забросили Роман Йоси, Жереми Лозон и Филип Форсберг.

Российский защитник «Нэшвилла» Яков Тренин завершил игру с показателем полезности «+1», у россиянина Артема Зуба из «Оттавы» — «-2».

«Нэшвилл» одержал четвертую победу подряд и занимает девятое место в таблице Западной конференции с 44 очками в 39 матчах. «Оттава» идет на 13-й строчке Востока с 39 очками в 40 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Нэшвилл» — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Йоси — 10 (Нидеррайтер, Форсберг), 14:29 — 0:1. Лозон — 2 (Жанно, Новак), 15:01 — 0:2. Форсберг — 16 (Пярссинен, Макдона), 47:30 — 0:3.

Вратари: Тэлбот — Сарос.

Штраф: 17 — 17.

Броски: 38 (14+8+16) — 36 (10+12+14).

Наши: Зуб (17.26/1/-2) — Тренин (14.15/0/+1).

10 января. Оттава. Canadian Tire Centre.