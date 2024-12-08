«Нэшвилл» уступил «Оттаве» и потерпел седьмое поражение подряд, Свечков забил гол

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Оттаве» со счетом 1:3.

На шайбы Джейкоба Бернарда-Докера, Клода Жиру и Ника Казинса гости ответили точным броском Федора Свечкова.

«Нэшвилл» потерпел седьмое поражение подряд и с 20 очками расположился на 15-м месте в Западной конференции, «Оттава» с 26 очками — на 12-й строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Нэшвилл» — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Бернард-Доккер — 1 (Штюцле, Годетт), 25:07 — 1:0. Жиру — 7 (Штюцле), 36:52 — 2:0. Казинс — 3 (Амадио), 52:37 — 3:0. Свечков — 2 (Янковски, Л`Еро), 58:03 — 3:1.

Вратари: Ульмарк — Сарос (58:14).

Штраф: 7 — 11.

Броски: 30 (11+11+8) — 38 (8+12+18).

Наши: — - Свечков (14.16/2/0).

8 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre.