«Нэшвилл» уступил «Оттаве» и потерпел седьмое поражение подряд, Свечков забил гол

Сегодня, 05:54
«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Оттаве» со счетом 1:3.
На шайбы Джейкоба Бернарда-Докера, Клода Жиру и Ника Казинса гости ответили точным броском Федора Свечкова.
«Нэшвилл» потерпел седьмое поражение подряд и с 20 очками расположился на 15-м месте в Западной конференции, «Оттава» с 26 очками — на 12-й строчке «Востока».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Нэшвилл» — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Голы: Бернард-Доккер — 1 (Штюцле, Годетт), 25:07 — 1:0. Жиру — 7 (Штюцле), 36:52 — 2:0. Казинс — 3 (Амадио), 52:37 — 3:0. Свечков — 2 (Янковски, Л`Еро), 58:03 — 3:1.
Вратари: Ульмарк — Сарос (58:14).
Штраф: 7 — 11.
Броски: 30 (11+11+8) — 38 (8+12+18).
Наши: — - Свечков (14.16/2/0).
8 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre.