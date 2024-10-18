«Нью-Джерси» на выезде обыграл «Оттаву»

«Нью-Джерси» выиграл у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У «Дэвилз» голами отметились Нэйтан Бастиан, Эрик Хаула и Пол Коттер. Единственная шайба «Сенаторз» на счету Брэди Ткачака.

«Нью-Джерси» с 10 очками лидирует в Восточной конференции. «Оттава» идет на 10-й строчке — 4 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Нью-Джерси» — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Хаула — 1 (Ковачевич, Майер), 22:39 — 0:1. Бастиан — 1 (мен.), 26:26 — 0:2. Коттер — 5 (Хэмилтон, Диллон), 52:39 — 0:3. Ткачак — 1 (бол., Жиру, Сандерсон), 58:55 — 1:3.

Вратари: Форсберг — Маркстрем.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (9+10+12) — 35 (9+14+12).

18 октября. Оттава. Canadian Tire Centre. 15192 зрителя.