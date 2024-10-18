«Нью-Джерси» на выезде обыграл «Оттаву»

Сегодня, 04:58
«Нью-Джерси» выиграл у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.
У «Дэвилз» голами отметились Нэйтан Бастиан, Эрик Хаула и Пол Коттер. Единственная шайба «Сенаторз» на счету Брэди Ткачака.
«Нью-Джерси» с 10 очками лидирует в Восточной конференции. «Оттава» идет на 10-й строчке — 4 очка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Нью-Джерси» — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Голы: Хаула — 1 (Ковачевич, Майер), 22:39 — 0:1. Бастиан — 1 (мен.), 26:26 — 0:2. Коттер — 5 (Хэмилтон, Диллон), 52:39 — 0:3. Ткачак — 1 (бол., Жиру, Сандерсон), 58:55 — 1:3.
Вратари: Форсберг — Маркстрем.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 31 (9+10+12) — 35 (9+14+12).
18 октября. Оттава. Canadian Tire Centre. 15192 зрителя.