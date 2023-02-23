«Оттава» обменяла российского защитника Зайцева в «Чикаго»

«Оттава» на официальном сайте объявила об обмене российского защитника Никиты Зайцева в «Чикаго». Также «Блэкхокс» получили пики во втором раунде 2023 года и в четвертом раунде 2024 года.

За Зайцева и пики драфтов «Сенаторз» пока не получат ничего. Их ждет «будущая компенсация».

«Оттава» заполучила Зайцева в результате обмена из «Торонто» 1 июля 2019 года. У него остался еще один сезон по семилетнему контракту на 31,5 миллиона долларов, который он подписал с «Мэйпл Ливз» 2 мая 2017 года.

В этом регулярном чемпионате НХЛ Зайцев сыграл в 28 матчах и набрал 5 (0+5) очков.