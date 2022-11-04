«Оттава» объявила о начале процесса продажи клуба

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» 4 ноября на своем официальном сайте объявил о начале процесса продажи команды.

«Начат процесс продажи хоккейного клуба «Оттава Сенаторз». Условием любой продажи будет то, что клуб останется в Оттаве», — говорится в заявлении команды.

«Оттава» выступает в НХЛ с сезона-1992/93. Лучшим результатом команды является выход в финал Кубка Стэнли сезона-2006/07.

Напомним, после смерти Юджина Мелника, купившего «Оттаву» в 2003 году, право владения клубом перешло по наследству к его дочерям Анне и Оливии.

На данный момент стоимость клуба оценивается в 655 миллионов долларов.