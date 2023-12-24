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НХЛ

Сегодня, 05:58

«Питтсбург» в овертайме уступил «Оттаве», у Малкина результативный пас

Сергей Разин
корреспондент
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«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил в овертайме «Оттаве» со счетом 4:5.

В составе «Пингвинз» отличились Ларс Эллер, Рикард Ракелль, Дрю О'Коннор и Крис Летанг, Евгений Малкин отметился результативной передачей. У «Сенаторз» шайбы забросили Джейкоб Чикран, Джош Норрис, Брэйди Ткачак, Эрик Браннстрем и Тим Штюцле.

После этого матча «Питтсбург» с 34 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Оттава» с 24 очками — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Питтсбург» — 5:4 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 1:0)

Голы: Чикран — 6 (Жиру, Норрис), 11:07 — 1:0. Эллер — 4 (бол., Рил. Смит, Летанг), 14:31 — 1:1. Норрис — 12 (Ткачак, Браннстрем), 15:01 — 2:1. Ткачак — 15 (Жиру, Чикран), 22:10 — 3:1. Ракелль — 1 (Кросби, Рил. Смит), 24:59 — 3:2. Браннстрем — 2 (Ткачак, Сандерсон), 27:30 — 4:2. О`Коннор — 3 (Петтерссон, Летанг), 41:51 — 4:3. Летанг — 3 (Петтерссон, Малкин), 57:34 — 4:4. Штюцле — 7 (Батерсон), 61:10 — 5:4.

Вратари: Форсберг — Неделькович.

Штраф: 14 — 8.

Броски: 26 (10+11+4+1) — 34 (7+4+23+0).

Наши: Зуб (24.07/0/0), Тарасенко (13.55/0/0) — Малкин (17.52/4/-1).

24 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre. 19286 зрителей

НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Питтсбург Пингвинз
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