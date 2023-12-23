«Оттава» сыграет с «Питтсбургом» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 24 декабря

«Оттава» сыграет с «Питтсбургом» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с субботы на воскресенье, 24 декабря. Игра пройдет в спортивном комплексе «Канейдиан Тайр-центр» в Оттаве, Онтарио, Канада. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Оттава» — «Питтсбург» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Видеотрансляцию бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

«Оттава» идет на последнем месте турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 22 очка. «Питтсбург» располагается на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 33 балла.

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ на 23 и 24 декабря доступно по ссылке на сайте «СЭ».