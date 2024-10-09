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9 октября, 17:38

«Оттава» подписала контракт с вратарем Улльмарком на 33 миллиона долларов

Алина Савинова
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«Оттава» подписала контракт со шведским вратарем Линусом Улльмарком, сообщает пресс-служба канадского клуба.

Соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано на четыре года. Швед будет зарабатывать 8,25 миллиона долларов за сезон.

В июне Улльмарк был обменян в «Оттаву» из «Бостона» на финского голкипера Йоонаса Корписало, американского форварда Марка Кастелика и 25-й общий номер на драфте-2024.

Ранее в своей карьере швед также выступал за «Баффало». Он является бронзовым призером чемпионата мира 2014 года в составе сборной своей страны.

Источник: https://www.nhl.com/senators/news/ull-set-to-go
Хоккей
НХЛ
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