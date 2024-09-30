«Оттава» расторгла просмотровый контракт с Кулеминым

30 сентября, 23:22
«Оттава» сообщила о расторжении просмотрового контракта с российским нападающим Николаем Кулеминым.
39-летний хоккеист подписал пробный контракт с «Сенаторз» 5 сентября. С того момента он принял участия в двух предсезонных матчах команды, отличившись одной голевой передачей.
Предыдущие шесть сезонов нападающий провел в КХЛ, играя за «Металлург» и «Салават Юлаев». В НХЛ Кулемин выступал за «Торонто» и «Айлендерс».
В сезоне-2023/24 на его счету 25 (13+12) очков в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина он провел 2 матча и не отметился результативными действиями.