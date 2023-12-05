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Сегодня, 23:00

«Оттава» — «Рейнджерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (онлайн бесплатно)

«Оттава» сыграет с «Рейнджерсом» в регулярном чемпионате НХЛ 6 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Леэви Мериляйнен, игрок ХК «Оттава».
Фото USA Today Sports
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«Оттава» сыграет с «Рейнджерсом» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 6 декабря. Матч пройдет на ледовой арене «Канейдиан Тайр-центр» в Оттаве (Канада). Начало — в 3.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Оттава» — «Рейнджерс» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. В прямом эфире бесплатно матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Сенаторз» набрали 18 очков и занимают последнее место в Восточной конференции. «Нью-Йорк» с 37 баллами располагается на первой строчке Востока.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Оттава Сенаторз
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