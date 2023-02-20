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НХЛ

Сегодня, 01:01

«Оттава» разгромила «Сент-Луис», у Зуба результативная передача

Сергей Разин
корреспондент
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«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Сент-Луис» со счетом 7:2.

В составе «Сенаторз» по 3 (1+2) очка набрали Алекс Дебринкэт и Брэндон Ткачак, 3 (2+1) очка у Тима Штюцле, еще по голу забили Шейн Пинто, Дрейк Батерсон и Ридли Грейг, защитник Артем Зуб сделал результативную передачу. У «блюзменов» отличились Колтон Парэйко и Тайлер Питлик.

После этого матча «Оттава» с 58 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Сент-Луис» с 55 очками — на 11-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Сент-Луис» — 7:2 (1:0, 4:0, 2:2)

Голы: Пинто — 14 (Батерсон, Дебринкэт), 15:57 — 1:0. Дебринкэт — 19 (бол., Штюцле, Ткачак), 21:51 — 2:0. Штюцле — 25 (Ткачак, Жиру), 27:23 — 3:0. Ткачак — 24 (Жиру), 30:07 — 4:0. Батерсон — 17 (Дебринкэт, Пинто), 32:35 — 5:0. Штюцле — 26 (Зуб, Браннстрем), 47:51 — 6:0. Парэйко — 3, 49:16 — 6:1. Питлик — 3 (Фолк), 51:06 — 6:2. Грейг — 1 (Брассар, Шабо), 58:16 — 7:2.

Вратари: Сегорд — Грайсс.

Штраф: 19 — 25.

Броски: 34 (10+17+7) — 32 (12+11+9).

Наши: Зайцев (17.06/0/+1), Зуб (17.50/0/+3) — Александров (13.45/1/-1), Барбашев (16.04/0/-4), Торопченко (16.02/2/-1).

19 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre. 18871 зритель.

НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Сент-Луис Блюз
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