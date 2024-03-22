«Сент-Луис» на выезде обыграл «Оттаву». Бучневич и Торопченко набрали по одному очку

«Сент-Луис» обыграл «Оттаву» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Сенаторз» потерпели третье поражение подряд. Российские нападающие «Блюз» Алексей Торопченко и Павел Бучневич отметились голевыми передачами. «Сент-Луис» набрал 77 очков и поднялся на 9-е место в Западной конференции. «Оттава» идет на 15-й строчке в Восточной конференции — 60 очков. НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Сент-Луис» — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2) Голы: Саад — 21 (Кайру, Кэссел), 11:54 — 0:1. Парэйко — 10 (Кайру, Саад), 14:57 — 0:2. Кастелич — 4 (Джозеф), 24:34 — 1:2. Нейберс — 23, 33:11 — 1:3. Кубалик — 11 (бол., Пинто, Жиру), 41:58 — 2:3. Кайру — 22 (Торопченко, Бучневич), 45:43 — 2:4. Нейберс — 24 (п.в.), 58:32 — 2:5. Вратари: Форсберг (57:15 — 58:32) — Хофер (19:10 — 19:19). Штраф: 4 — 6. Броски: 39 (12+13+14) — 27 (7+9+11). Наши: Зуб (20.33/3/-1) — Бучневич (19.04/1/+2), Торопченко (10.51/0/+1). 22 марта. Оттава. Canadian Tire Centre. 16 040 зрителей.