Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

22 марта, 04:39

«Сент-Луис» на выезде обыграл «Оттаву». Бучневич и Торопченко набрали по одному очку

Евгений Козинов
Корреспондент
22 марта. Оттава — Сент-Луис — 2:5.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Сент-Луис» обыграл «Оттаву» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Сенаторз» потерпели третье поражение подряд.

Российские нападающие «Блюз» Алексей Торопченко и Павел Бучневич отметились голевыми передачами.

«Сент-Луис» набрал 77 очков и поднялся на 9-е место в Западной конференции. «Оттава» идет на 15-й строчке в Восточной конференции — 60 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Сент-Луис» — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Голы: Саад — 21 (Кайру, Кэссел), 11:54 — 0:1. Парэйко — 10 (Кайру, Саад), 14:57 — 0:2. Кастелич — 4 (Джозеф), 24:34 — 1:2. Нейберс — 23, 33:11 — 1:3. Кубалик — 11 (бол., Пинто, Жиру), 41:58 — 2:3. Кайру — 22 (Торопченко, Бучневич), 45:43 — 2:4. Нейберс — 24 (п.в.), 58:32 — 2:5.

Вратари: Форсберг (57:15 — 58:32) — Хофер (19:10 — 19:19).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 39 (12+13+14) — 27 (7+9+11).

Наши: Зуб (20.33/3/-1) — Бучневич (19.04/1/+2), Торопченко (10.51/0/+1).

22 марта. Оттава. Canadian Tire Centre. 16 040 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Алексей Торопченко
Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Сент-Луис Блюз
0
Читайте также
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хет-трик Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Бостоном»

«Айлендерс» проиграли «Детройту». Сорокин сделал 19 сэйвов