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Сегодня, 05:04

«Оттава» разгромила «Сент-Луис», у Штюцле 2+2

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Нападающий «Оттавы» Тим Штюцле (справа) атакует ворота «Сент-Луиса».
Фото Marc DesRosiers-Imagn Images, USA Today Sports
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«Оттава» дома разгромила «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:1.

Форвард хозяев Тим Штюцле отметился дублем и сделал две результативные передачи. Также у «Сенаторз» две шайбы забили Брэйди Ткачак и Адам Годетт, по одному голу у Ноа Грегора и Джоша Норриса.

Единственная шайба гостей на счету Дилана Холлоуэя.

«Оттава» поднялась на восьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 10 очками в 9 матчах. «Сент-Луис» идет на десятой строчке «Запада» с 10 очками в 10 играх.

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