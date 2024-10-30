«Оттава» разгромила «Сент-Луис», у Штюцле 2+2

«Оттава» дома разгромила «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:1.

Форвард хозяев Тим Штюцле отметился дублем и сделал две результативные передачи. Также у «Сенаторз» две шайбы забили Брэйди Ткачак и Адам Годетт, по одному голу у Ноа Грегора и Джоша Норриса.

Единственная шайба гостей на счету Дилана Холлоуэя.

«Оттава» поднялась на восьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 10 очками в 9 матчах. «Сент-Луис» идет на десятой строчке «Запада» с 10 очками в 10 играх.