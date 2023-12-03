«Оттава» выиграла у «Сиэтла». Тарасенко сделал голевую передачу

Сегодня, 05:47
«Оттава» одержала победу над «Сиэтлом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0. «Кракен» потерпели четвертое поражение подряд.
Российский нападающий «Сенарторз» Владимир Тарасенко отметился голевой передачей.
«Оттава» набрала 18 очков, но осталась на последнем месте в Восточной конференции — 18 очков. «Сиэтл» идет на 11-й строчке — 22 очка.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Сиэтл» — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Джозеф — 5, 17:21 — 1:0. Батерсон — 7 (Штюцле, Тарасенко), 33:37 — 2:0.
Вратари: Форсберг — Даккорд (57:17).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 28 (14+11+3) — 39 (11+13+15).
Наши: Зуб (21.57/0/+1), Тарасенко (17.51/2/+1) — -.
3 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre. 18159 зрителей.