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Сегодня, 04:47

«Тампа» проиграла «Оттаве». Кучеров сделал две голевые передачи

Евгений Козинов
Корреспондент
24 марта. «Оттава» — «Тампа-Бэй» — 7:2.
Фото USA Today Sports
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«Тампа-Бэй» на выезде проиграла «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:7. «Лайтнинг» потерпели третье поражение подряд.

Российский нападающий гостей Никита Кучеров сделал две голевые передачи. Защитник Михаил Сергачев забросил одну шайбу. Голкипер Андрей Василевский провел встречу на скамейке запасных.

«Оттава» набрала 75 очков и идет на 11-й строчке в Восточной конференции. «Тампа» располагается на 6-й строчке — 90 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Тампа-Бэй» — 7:2 (2:0, 1:1, 4:1)

Голы: Дебринкэт — 22 (Батерсон, Пинто), 8:53 — 1:0. Дебринкэт — 23 (Браннстрем, Хэмоник), 11:37 — 2:0. Пойнт — 45 (Кучеров, Стэмкос), 30:28 — 2:1. Брассар — 12 (бол., Жиру, Чикран), 38:04 — 3:1. Сергачев — 8 (бол., Стэмкос, Кучеров), 44:10 — 3:2. Браннстрем — 2, 45:45 — 4:2. Ткачак — 31 (бол., Дебринкэт, Шабо), 53:11 — 5:2. Ткачак — 32 (п.в., Штюцле, Жиру), 53:35 — 6:2. Уотсон — 8 (Браун), 54:39 — 7:2.

Вратари: Сегорд — Эллиотт (53:26 — 53:35).

Штраф: 10 — 18.

Броски: 35 (13+8+14) — 29 (10+15+4).

Наши: Зуб (20.52/0/+2) — Кучеров (19.47/1/-1), Сергачев (22.35/2/-1).

24 марта. Оттава. Canadian Tire Centre. 16133 зрителя.

Михаил Сергачев
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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