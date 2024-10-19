Гол и передача Кучерова не помогли «Тампе» уйти от поражения в матче с «Оттавой»

«Оттава» одержала домашнюю победу над «Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

В составе победителей шайбы забросили Дрейк Батерсон (дубль), Джош Норрис, Брэйди Ткачук и Ноа Грегор. У «молний» отличились Никита Кучеров, Ник Пол, Джейк Гюнцель и Митчелл Чаффи.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров также отдал в этой встрече результативную передачу.

«Оттава» набрала шесть очков и расположилась на седьмом месте в таблице Восточной конференции. «Тампа» идет пятой, имея аналогичное количество баллов.

В следующем матче «Сенаторз» сыграет на выезде с «Ютой» 23 октября, а «Тампа» днем ранее встретится в гостях с «Торонто».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Тампа-Бэй» — 5:4 (2:0, 2:3, 1:1)

Голы: Батерсон — 2 (бол., Жиру, Сандерсон), 1:50 — 1:0. Норрис — 3 (Жиру, Батерсон), 13:21 — 2:0. Кучеров — 7 (Макдона, Чернак), 21:59 — 2:1. Пол — 1 (Чирелли, Хагель), 30:39 — 2:2. Батерсон — 3, 33:20 — 3:2. Гюнцель — 1 (Пойнт, Кучеров), 38:13 — 3:3. Ткачак — 2 (бол., Сандерсон, Штюцле), 38:56 — 4:3. Грегор — 1 (мен., Пинто), 46:17 — 5:3. Чаффи — 1 (Пербикс, Чирелли), 48:11 — 5:4.

Вратари: Форсберг — Василевский (57:56).

Штраф: 10 — 14.

Броски: 28 (8+13+7) — 29 (6+12+11).

Наши: — - Кучеров (19.44/6/0).

19 октября. Оттава. Canadian Tire Centre.