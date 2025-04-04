«Тампа» проиграла «Оттаве», Василевский сделал 17 сейвов

4 апреля, 04:37
«Оттава» на своем льду выиграла у «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.
У «Сенаторз» забили Шейн Пинто и Джейк Сандерсон. Единственный гол гостей на счету Брэндона Хагеля.
Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василеский отразил 17 из 19 бросков по его воротам.
«Оттава» наьбрала 86 очков в 75 матчах и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Тампа» идет на 4-й строчке — 93 очка в 75 играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Тампа-Бэй» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Пинто — 17 (Грейг), 13:45 — 1:0. Сандерсон — 10 (бол., Штюцле, Грейг), 25:17 — 2:0. Хагель — 34 (Гурд, Макдона), 27:00 — 2:1.
Вратари: Улльмарк — Василевский.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 19 (8+8+3) — 32 (13+8+11).
Наши: Зуб (23.57/2/+1) — Кучеров (25.09/7/0).
4 апреля. Оттава. Canadian Tire Centre. 15187 зрителей.