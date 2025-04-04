«Тампа» проиграла «Оттаве», Василевский сделал 17 сейвов

«Оттава» на своем льду выиграла у «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У «Сенаторз» забили Шейн Пинто и Джейк Сандерсон. Единственный гол гостей на счету Брэндона Хагеля.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василеский отразил 17 из 19 бросков по его воротам.

«Оттава» наьбрала 86 очков в 75 матчах и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Тампа» идет на 4-й строчке — 93 очка в 75 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Тампа-Бэй» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Пинто — 17 (Грейг), 13:45 — 1:0. Сандерсон — 10 (бол., Штюцле, Грейг), 25:17 — 2:0. Хагель — 34 (Гурд, Макдона), 27:00 — 2:1.

Вратари: Улльмарк — Василевский.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 19 (8+8+3) — 32 (13+8+11).

Наши: Зуб (23.57/2/+1) — Кучеров (25.09/7/0).

4 апреля. Оттава. Canadian Tire Centre. 15187 зрителей.