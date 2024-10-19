Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

НХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 19:00

«Оттава» — «Тампа-Бэй»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Оттава» и «Тампа-Бэй» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Оттава» и «Тампа-Бэй» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 19 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Канейдиан Тайр-центр» в Оттаве, стартовое вбрасывание — в 20.00 по московскому времени.

Официальный трансляций НХЛ в России нет. Смотреть встречи североамериканской лиги вы можете в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

Ключевые события игры «Оттава» — «Тампа-Бэй» отслеживайте в матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярном чемпионате-2024/25 «Оттава» провела 4 матча и набрала 4 очка, уступив в последней игре «Нью-Джерси» (1:3). «Тампа» провела 3 матча и набрала 6 очков, в предыдущей встрече ее соперником был «Вегас» (4:3).

ХК Оттава Сенаторз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Подопечные Тутберидзе скопипастили костюмы великих чемпионов? На чем поймали наших в Америке
Министру спорта Дегтяреву отдают всю власть в российском спорте: Тарпищев выдвинул его на пост главы ОКР, Путин поддержал. Что скажет МОК?
Бывший капитан «Фулхэма» обвинила Мохаммеда Аль-Файеда в домогательствах
В легкие инфекция: в 16 регионах зафиксированы вспышки пневмонии
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Лукашенко заявил о сложных переговорах с представителями стран Запада
Сегодня
Вчера
Неделя