«Оттава» сыграет с «Тампой-Бэй» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 5 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Канейдиан Тайр-центр» в Оттаве (Канада). Начало — в 02.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Оттава» — «Тампа-Бэй» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире можно бесплатно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Сенаторз» занимают восьмое место в Атлантическом дивизионе и 15 место в Восточной конференции, в их активе — 8 очков. «Лайтнинг» с 11 баллами располагаются на шестой строчке в Атлантическом дивизионе и 10 строчке в Восточной конференции.

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