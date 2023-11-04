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Сегодня, 23:00

«Оттава» — «Тампа»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)

«Оттава» сыграет с «Тампой» в регулярном чемпионате НХЛ 5 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Леэви Мериляйнен.
Фото USA Today Sports
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«Оттава» сыграет с «Тампой-Бэй» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 5 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Канейдиан Тайр-центр» в Оттаве (Канада). Начало — в 02.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Оттава» — «Тампа-Бэй» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире можно бесплатно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Сенаторз» занимают восьмое место в Атлантическом дивизионе и 15 место в Восточной конференции, в их активе — 8 очков. «Лайтнинг» с 11 баллами располагаются на шестой строчке в Атлантическом дивизионе и 10 строчке в Восточной конференции.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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