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Сегодня, 05:26

«Оттава» в овертайме обыграла «Торонто» и одержала первую победу в серии

Сергей Разин
корреспондент
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«Оттава» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла в овертайме «Торонто» со счетом 4:3.

В составе «Сенаторз» отличились Тим Штюцле, Шейн Пинто, Дэвид Перрон и Джейк Сандерсон, Артем Зуб сделал результативную передачу. У «Мэйпл Ливз» шайбы забросили Джон Таварес, Мэттью Найз и Оливер Экман-Ларссон.

Счет в серии 3-1 в пользу «Торонто».

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала конференции

«Оттава» — «Торонто» — 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Штюцле — 1 (бол., Сандерсон, Ткачак), 9:03 — 1:0. Пинто — 1 (мен.), 14:11 — 2:0. Таварес — 3 (В. Нюландер, Танев), 19:05 — 2:1. Найз — 3 (Марнер), 30:12 — 2:2. Перрон — 1 (Зуб, Годетт), 47:32 — 3:2. Экман-Ларссон — 2 (В. Нюландер, Маккейб), 54:31 — 3:3. Сандерсон — 1 (Клевен), 77:42 — 4:3.

Вратари: Улльмарк — Столарц.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 22 (10+1+3+8) — 35 (9+9+8+9).

Наши: Зуб (27.24/0/-1) — -.

27 апреля. Оттава. Canadian Tire Centre.

Счет в серии: 1-3.

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Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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