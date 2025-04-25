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Сегодня, 04:58

«Торонто» в третий раз обыграл «Оттаву»

Евгений Козинов
Корреспондент
Клод Жиру радуется забитому голу.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Торонто» в овертайме выиграл у «Оттавы» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ — 3:2 ОТ. Счет в серии стал 3-0.

В основное время у «Сенаторз» забили Клод Жиру и Брэди Ткачак, а у «Мэйпл Ливз» — Мэттью Найз и Остон Мэттьюс. Победную шайбу в овертайме забросил защитник Симон Бенуа.

Четвертый матч в серии состоится в воскресенье, 27 апреля. Начало игры — 02.00 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Третий матч

«Оттава» — «Торонто» — 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Жиру — 1 (бол., Сандерсон, Батерсон), 21:38 — 1:0. Найз — 2 (бол., В. Нюландер, Марнер), 28:31 — 1:1. Мэттьюс — 1 (Марнер, Райлли), 40:32 — 1:2. Ткачак — 2 (Жиру, Клевен), 51:22 — 2:2. Бенуа — 1 (Мэттьюс), 61:19 — 2:3.

Вратари: Улльмарк — Столарц.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 20 (8+10+2+0) — 20 (7+6+5+2).

Наши: Зуб (21.22/0/-2) — -.

25 апреля. Оттава. Canadian Tire Centre. 19 073 зрителя.

Счет в серии: 0-3.

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ХК Оттава Сенаторз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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