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НХЛ

Сегодня, 05:40

«Оттава» дома проиграла «Торонто»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Оттава» на своем льду проиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

Нападающие Джейк Маккейб и Ти Джей Броди сделали по две голевые передачи.

«Торонто» с 30 очками занимает 6-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на последней строчке — 20 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Торонто» — 3:4 (1:0, 0:2, 2:2)

Голы: Норрис — 6 (Чикран), 19:34 — 1:0. Марнер — 9 (Райлли, Броди), 21:42 — 1:1. Кампф — 2 (Таварес, Маккейб), 37:40 — 1:2. Ярнкрок — 6 (Доми, Робертсон), 43:35 — 1:3. Бернард-Доккер — 1 (Батерсон, Штюцле), 45:14 — 2:3. Нюландер — 13 (Маккейб, Броди), 53:03 — 2:4. Жиру — 8 (Сандерсон), 58:07 — 3:4.

Вратари: Форсберг (57:49 — 58:07, 59:00) — Уолл (Джонс, 50:22).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 41 (16+8+17) — 22 (8+5+9).

Наши: Зуб (22.19/0/-1), Тарасенко (18.37/4/+1) — -.

8 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre. 19309 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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