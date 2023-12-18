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Сегодня, 22:56

«Оттава» уволила главного тренера Ди Джей Смита

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит его ассистент Дэвис Пейн уволены с занимаемых должностей, сообщает официальный сайт клуба. Исполняющим обязанности главного тренера «Сенаторз» назначен Жак Мартен. В тренерский штаб включен экс-форвард и рекордсмен клуба по набранным очкам Даниэль Альфредссон.

Смит тренировал «Оттаву» с 2019 года, его контракт с клубом был рассчитан до конца этого сезона.

71-летний Мартен руководил «Сенаторз» с 1996 по 2004 годы. Он — рекордсмен клуба по количеству проведенных игр среди тренеров (692), побед в регулярном чемпионате (341), побед в плей-офф (31) и проведенных матчей в плей-офф (69).

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/24 «Оттава» с 22 очками в 26 играх занимает последнее, 8-е место, в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
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