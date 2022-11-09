Гол Михеева помог «Ванкуверу» обыграть «Оттаву»

Сегодня, 05:51
«Ванкувер» переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. «Сенаторз» потерпели шестое поражение подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Ванкувер» — 4:6 (2:1, 0:1, 2:4)
Голы: Батерсон — 4 (Дебринкэт, Бернард-Доккер), 0:50 — 1:0. Хорват — 10 (Бир, Рэтбоун), 19:07 — 1:1. Хэмоник — 1 (Штюцле), 19:23 — 2:1. Михеев — 4 (Хьюз, Петтерссон), 33:50 — 2:2. Хорват — 11 (Гарлэнд), 41:16 — 2:3. Экман-Ларссон — 2 (Гарлэнд, Бесер), 48:18 — 2:4. Штюцле — 4 (бол., Дебринкэт), 54:03 — 3:4. Студника — 1, 54:59 — 3:5. Жиру — 7 (бол., Сандерсон), 57:09 — 4:5. Петтерссон — 6 (п.в., Миллер), 59:15 — 4:6.
Вратари: Тэлбот (58:25) — Мартин.
Штраф: 13 — 17.
Броски: 41 (16+19+6) — 28 (8+8+12).
Наши: Зайцев (11.47/1/-2) — Кузьменко (13.30/0/0), Михеев (15.20/3/+1), Подколзин (12.54/1/+2).
9 ноября. Оттава. Canadian Tire Centre. 13351 зритель.