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НХЛ

Сегодня, 05:44

«Вашингтон» в овертайме обыграл «Оттаву», у Овечкин два ассиста

Сергей Разин
корреспондент
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Оттаву» со счетом 3:2.

В составе «Кэпиталз» 2 (1+1) очка набрал Евгений Кузнецов, еще по голу забили Сонни Милано и Маркус Йоханссон, Александр Овечкин сделал две результативные передачи, у Дмитрия Орлова ассист. У «Сенаторз» отличились Алекс Дебринкэт и Дрейк Батерсон.

После этого матча «Вашингтон» с 40 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Оттава» с 31 очком — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Вашингтон» — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Дебринкэт — 10 (Холден, Пинто), 4:50 — 1:0. Кузнецов — 5 (бол., Овечкин, Карлсон), 7:01 — 1:1. Милано — 4 (Овечкин, Орлов), 25:25 — 1:2. Батерсон — 12 (бол., Ткачак, Штюцле), 43:04 — 2:2. Юханссон — 8 (Густафссон, Кузнецов), 62:04 — 2:3.

Вратари: Тэлбот — Кемпер.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 25 (5+7+12+1) — 40 (12+15+11+2).

Наши: Зайцев (17.00/0/0) — Кузнецов (17.21/4/-1), Овечкин (20.13/6/+1), Орлов (26.13/1/+1).

23 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre. 17231 зритель.

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Оттава Сенаторз
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