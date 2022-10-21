Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:48

«Оттава» переиграла «Вашингтон». Орлов набрал одно очко, у Овечкина «-2»

Орлов набрал одно очко в проигранном матче «Вашингтона» против «Оттавы»
Евгений Козинов
Корреспондент
21 октября. «Оттава» — «Вашингтон» — 5:2.
Фото USA Today Sports

«Оттава» выиграла у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Сенаторз» одержали вторую победу подряд.

Российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов отметился голевой передачей. Его одноклубник и соотечественник Александр Овечкин сделал 2 броска по воротам и 3 силовых приема при коэффициенте полезности «-2» за 20 минут игрового времени. Нападающий Евгений Кузнецов пропустил игру из-за дисквалификации.

«Оттава» идет на 14-м месте в Восточной конференции, а «Вашингтон» — на 15-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Вашингтон» — 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)

Голы: Оши — 2 (бол., Юханссон, Карлсон), 10:01 — 0:1. Манта — 3 (бол., Орлов, Шири), 10:35 — 0:2. Батерсон — 2 (бол., Ткачук, Дебринкэт), 25:48 — 1:2. Батерсон — 3 (бол., Шабо, Ткачук), 27:39 — 2:2. Пинто — 3 (Мотт, Джозеф), 45:53 — 3:2. Мотт — 1 (п.в.), 59:23 — 4:2. Дебринкэт — 1 (п.в., Жиру), 59:52 — 5:2.

Вратари: Форсберг — Кемпер (58:57).

Штраф: 15 — 15.

Броски: 44 (7+15+22) — 24 (12+5+7).

Наши: Зуб (23.37/1/0) — Овечкин (19.59/2/-2), Орлов (22.45/1/0).

21 октября. Оттава. Canadian Tire Centre. 14210 зрителей.

Александр Овечкин
Дмитрий Орлов
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Оттава Сенаторз
6
34
Читайте также
Шикарное начало сезона русских в НХЛ: Тарасенко забивает, Ничушкин отрабатывает контракт
Федотов и Абаскаль получили дисквалификации: «Достали из видео все»
Маск назвал «самый вероятный исход» при разрешении украинского кризиса
Разведывательный дрон заснял драку украинских боевиков на передовой
Путин опробовал российскую снайперскую винтовку СВД на полигоне в Рязанской области
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Панарин забросил одну щайбу в проигранном матче «Рейнджерс» против «Сан-Хосе»

«Монреаль» обыграл «Аризону». Дадонов не набрал очков