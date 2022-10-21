«Оттава» переиграла «Вашингтон». Орлов набрал одно очко, у Овечкина «-2»

Орлов набрал одно очко в проигранном матче «Вашингтона» против «Оттавы»

«Оттава» выиграла у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Сенаторз» одержали вторую победу подряд.

Российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов отметился голевой передачей. Его одноклубник и соотечественник Александр Овечкин сделал 2 броска по воротам и 3 силовых приема при коэффициенте полезности «-2» за 20 минут игрового времени. Нападающий Евгений Кузнецов пропустил игру из-за дисквалификации.

«Оттава» идет на 14-м месте в Восточной конференции, а «Вашингтон» — на 15-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Вашингтон» — 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)

Голы: Оши — 2 (бол., Юханссон, Карлсон), 10:01 — 0:1. Манта — 3 (бол., Орлов, Шири), 10:35 — 0:2. Батерсон — 2 (бол., Ткачук, Дебринкэт), 25:48 — 1:2. Батерсон — 3 (бол., Шабо, Ткачук), 27:39 — 2:2. Пинто — 3 (Мотт, Джозеф), 45:53 — 3:2. Мотт — 1 (п.в.), 59:23 — 4:2. Дебринкэт — 1 (п.в., Жиру), 59:52 — 5:2.

Вратари: Форсберг — Кемпер (58:57).

Штраф: 15 — 15.

Броски: 44 (7+15+22) — 24 (12+5+7).

Наши: Зуб (23.37/1/0) — Овечкин (19.59/2/-2), Орлов (22.45/1/0).

21 октября. Оттава. Canadian Tire Centre. 14210 зрителей.