«Вашингтон» в овертайме проиграл «Оттаве», Овечкин набрал 3 очка

«Оттава» на своем льду выиграла у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забил один гол и сделал две голевые передачи. 39-летний россиянин набрал 37 (23+14) очков в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Вашингтон» — 5:4 ОТ (0:0, 3:1, 1:3, 1:0)

Голы: Грейг — 8 (бол., Перрон, Шабо), 24:08 — 1:0. Макмайкл — 18 (Дюбуа, Рой), 27:43 — 1:1. Норрис — 18 (мен., буллит), 37:37 — 2:1. Пинто — 10 (мен., Норрис, Сандерсон), 38:15 — 3:1. Строум — 14 (бол., Карлсон, Овечкин), 47:58 — 3:2. Сандерсон — 3 (бол., Жиру, Штюцле), 50:38 — 4:2. Овечкин — 23 (бол., Протас, Макмайкл), 53:01 — 4:3. Строум — 15 (Овечкин, Уилсон), 54:31 — 4:4. Шабо — 4 (Пинто, Норрис), 61:46 — 5:4.

Нереализованный буллит: Пинто (О), 52:14.

Вратари: Форсберг — Линдгрен.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 34 (11+14+7+2) — 35 (7+13+13+2).

Наши: Зуб (20.18/2/-1) — Овечкин (22.11/7/0).

31 января. Оттава. Canadian Tire Centre. 18792 зрителя.