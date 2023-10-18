В ночь на 19 октября «Оттава» на своем льду сыграет против «Вашингтона» форварда Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча пройдет в городе Оттава (Канада) на территории комплекса «Канейдиан Тайр-центр». Начало — в 02.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию противостояния «Оттава» — «Вашингтон» можно будет бесплатно в соцсети «ВКонтакте».

Следите за ключевыми событиями встречи НХЛ с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

«Кэпиталз» с двумя очками занимают седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Сенаторз» с 4 баллами располагаются на третьей строчке в Атлантическом дивизионе.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.