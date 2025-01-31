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«Оттава» — «Вашингтон»: смотреть онлайн-трансляцию матча НХЛ

«Оттава» и «Вашингтон» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 31 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Getty Images
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«Оттава» и «Вашингтон» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на пятницу, 31 января. Матч пройдет на арене «Канейдиан Тайр-центра» в Оттаве (США), стартовое вбрасывание — в 3.00 по московскому времени.

«Оттава» — «Вашингтон»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Отслеживать ключевые события и результат игры «Оттава» — «Вашингтон» можно в нашем матч-центре.

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Оттава» провела 50 матчей и набрала 56 очков, у лидера Восточной конференции «Вашингтона» — 50 игр и 73 очка. В понедельник «Сенаторз» обыграли «Юту» (3:1), а «Кэпиталз» выиграли у «Калгари» (3:1).

Капитан столичной команды Александр Овечкин забил 22 гола в 34 матчах сезона. Всего за карьеру в НХЛ у россиянина 875 шайб, он в 19 шагах от повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894).
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Оттава Сенаторз
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