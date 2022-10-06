«Оттава» ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Дебринкэтом

«Оттава» ведет активные переговоры о продлении контракта с нападающим Алексом Дебринкэтом, сообщает инсайдер Кевин Уикс.

Летом «Сенаторз» выменяли форварда у «Чикаго» на седьмой пик в первом раунде драфта НХЛ-2022. «Блэкхокс» также получили 39-й пик на драфте-2022 и пик в третьем раунде драфта-2024.

В минувшем сезоне Дебринкэт повторил личный рекорд по голам за сезон (41 в 82 матче регулярного чемпионата), а также обновил рекорды по очкам (78) и передачам (37).

Контракт 24-летнего форварда со средней зарплатой в 6,4 миллиона долларов истекает следующим летом.