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Сегодня, 08:23

«Оттава» ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Дебринкэтом

Иван Шитик
Корреспондент

«Оттава» ведет активные переговоры о продлении контракта с нападающим Алексом Дебринкэтом, сообщает инсайдер Кевин Уикс.

Летом «Сенаторз» выменяли форварда у «Чикаго» на седьмой пик в первом раунде драфта НХЛ-2022. «Блэкхокс» также получили 39-й пик на драфте-2022 и пик в третьем раунде драфта-2024.

В минувшем сезоне Дебринкэт повторил личный рекорд по голам за сезон (41 в 82 матче регулярного чемпионата), а также обновил рекорды по очкам (78) и передачам (37).

Контракт 24-летнего форварда со средней зарплатой в 6,4 миллиона долларов истекает следующим летом.

ХК Оттава Сенаторз
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